L'action Facebook sanctionnée par une panne mondiale

Facebook et ses applications Instagram, WhatsApp et Messenger ont subi une panne mondiale lundi. À Wall Street, l'action Facebook a cédé près de 5%.

La panne aura duré près de 6 heures; autant d'heures où toutes des applications détenues par Facebook, à savoir Facebook lui-même, Instagram , WhatsApp et Messenger , étaient inaccessibles à travers le monde. À la clôture de Wall Street, l'action chutait de 4,90%.

L'interface Facebook affichait un message d'erreur , alors que Whatsapp et Instagram s'affichaient, mais n'offraient toutefois pas la possibilité de mettre à jour le contenu ou d'envoyer des messages et des photos.

Plus tôt, des experts en sécurité informatique n'écartaient pas l'hypothèse théorique d'un sabotage . Une attaque venant de l'extérieur leur semblait beaucoup moins plausible, car supposant une coordination massive ou une technique très innovante.

"À toutes les petites et grandes entreprises, familles et personnes qui dépendent de nous, je suis désolé", a écrit sur Twitter le directeur de la technologie de Facebook, Mike Schroepfer, ajoutant qu'il pourrait falloir du temps pour "revenir à 100%".

Action sanctionnée

L'action était déjà à la baisse à l'ouverture de Wall Street, après que Frances Haugen, une lanceuse d'alerte et ancienne employée de Facebook, a accusé, lors d'une interview diffusée pendant le weekend sur la chaîne CBS, le réseau social d'avoir privilégié ses intérêts aux dépens de ses abonnés et du contrôle des contenus haineux et de la désinformation.