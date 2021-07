L'IA pour trouver le chercheur scientifique idéal

Tous les moyens sont bons pour faire progresser la recherche ou trouver le prochain Moderna. C'est du moins, visiblement, ce qu'on pense du côté d'EureKARE. Fraichement lancé il y a quelques mois, ce fonds qui se partage entre le Luxembourg , la France et la Belgique a levé 50 millions d'euros pour trouver de nouveaux projets de recherche. Spécialisé dans la biologie synthétique et le microbiome, l'incubateur cherche la perle rare à financer.

Pour la trouver, EureKARE a décidé de miser sur l'intelligence artificielle et l'expertise de DNAlytics, une entreprise brabançonne spécialisée dans le traitement de données dans le monde de la science. La société, cofondée par Thibault Helleputte, s'est notamment fait connaitre au tout début de la crise sanitaire. Elle était en charge de la récolte et de la mise en forme des données sur l'évolution de la pandémie . Elles étaient ensuite présentées lors des conférences de presse quotidiennes de 11h.

"La volonté, ici, est d'inverser le modèle et de partir à la recherche de la bonne idée et des meilleurs scientifiques pour l'étudier."

Ici, l'expertise de la société louvaniste sera toute autre. " Les fonds sont constamment à la recherche de la prochaine pépite. Habituellement, ils financent des chercheurs venus avec leur projet", résume le cofondateur de DNAlytics. "La volonté, ici, est d'inverser le modèle et de partir à la recherche de la bonne idée et des meilleurs scientifiques pour l'étudier." Pour cela, l'entreprise compte s'appuyer sur l'IA, qui fera parler un tas de données et repérera les tendances. "Il existe énormément d'informations sur les scientifiques via, notamment, les publications ou les demandes de brevets. Vous pouvez essayer de tout suivre individuellement ou le faire automatiquement via l'IA. C'est notre ambition."