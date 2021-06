L'UE soutient l’agence belge de protection de données contre Facebook

La justice européenne a statué en faveur de l'Autorité belge de protection des données dans une affaire qui l’opposait à Facebook. Une décision non sans répercussions.

"Dans le cadre de la procédure d'appel, Facebook Belgium soutient notamment que l'APD n'a plus la compétence pour reprendre la procédure au principal parce qu'elle n'est pas l'autorité de contrôle chef de file."

Selon la cour européenne, les autorités nationales de contrôle peuvent dorénavant attaquer les géants de la technologie pour violation du règlement général sur la protection des données (RGPD), et ce, peu importe où se situe le siège principal de l'entreprise au sein de l'UE.

Ce fameux RGPD a notamment été mis en place comme un système de lutte contre les infractions à la protection des données personnelles au sein de l'Union. Il doit permettre de garantir une application efficace et cohérente des règles.

Ce système transfrontalier a toutefois rapidement montré ses limites . La procédure et la décision d'application dépendaient, en effet, entièrement de l'autorité chef de file, soit l'autorité du pays où l'entreprise a son siège principal. Ce principe, dit du "guichet unique", nuisait gravement à l'application effective des règles et à la protection des personnes, selon l’Organisation européenne des consommateurs . La décision de ce mardi vient donc combler ces manquements.

Une affaire datant de 2015

Les origines de cette décision remonte à 2015, en Belgique. À l’époque, la Commission de protection de la vie privée, devenue ensuite l'APD, décide d’intenter une action en justice contre les pratiques de Facebook. L'organisme belge reprochait alors au géant numérique de surveiller le comportement de navigation des internautes via des "cookies", "plug-ins" et "pixels" et à utiliser, ensuite, ces informations pour des publicités ciblées.