La blockchain belge cherche sa voix

Alors que les initiatives blockchain se multiplient en Belgique, le secteur se cherche des représentants. L'association BAx Belgium lancée ce mercredi ambitionne d'être la voix de la blockchain belge.

Le secteur des entreprises actives dans la blockchain, cette technologie qui permet notamment de sécuriser et de tracer les transactions, et sur laquelle sont basées les cryptomonnaies, est encore embryonnaire en Belgique. Pour éviter de "rater le train qui est en train de quitter la gare" au niveau mondial, le secteur tente de se structurer.

C'était déjà le cas en Wallonie avec la Walchain qui tente de regrouper l'écosystème wallon en la matière; c'est désormais aussi le cas, l'ambition à tout le moins, au niveau fédéral, avec le lancement ce mercredi de BAx Belgium (Blockchain Association of Exchanges and Custodians), une asbl qui se revendique comme "l'association professionnelle pour la promotion de la blockchain et des cryptos actifs sur le sol belge".

Le lancement virtuel et en présentiel s'est fait en compagnie du secrétaire d'État à la digitalisation, Mathieu Michel (MR) qui soutient l'initiative moralement, pas financièrement. "La Blockchain représente un potentiel immense pour la société et les entreprises, mais il ne faut pas l'aborder naïvement non plus. Ce type d'initiative est important pour ne pas louper les opportunités que représente cette technologie", selon le secrétaire d'État.

La petite sœur de FinTech Belgium

Derrière cette nouvelle asbl qui se veut être la voix d'un secteur tout aussi naissant, on retrouve Marc Toledo, Managing Director de Bit4you, une société bruxelloise qui propose une plateforme d'échange de cryptomonnaies, et l'asbl Fintech Belgium qui représente le secteur Fintech en Belgique. À part les deux entités fondatrices, BAx Belgium ne compte encore aucun membre. "C'est normal, ce n'est que le début. Nous lançons aujourd'hui un appel à nous rejoindre."

Un appel lancé aux entrepreneurs actifs dans la blockchain, mais aussi aux entreprises désireuses d'implémenter la technologie à qui BAx veut proposer des formations sur le sujet. "Les technologies blockchain sont très complexes et encore très peu comprises par la plupart des décideurs. Rassembler les experts du secteur pour représenter la voix de l'industrie de la blockchain en Belgique est extrêmement important, car nous sommes au début d'une révolution digitale qu'il faut maîtriser pour rester compétitif dans le monde de demain", explique Marc Toledo.

Le cofondateur de BAx a également profité de l'occasion pour lancer un appel du pied au politique. "Il faut un cadre régulatoire ad hoc pour pouvoir avancer. Nous avons une opportunité rare, celle de mettre la Belgique au centre de cette révolution numérique. La mise en place d'incitants fiscaux pourrait y contribuer et attirer en Belgique des sociétés de toute l'Europe." L'appel a été entendu par le secrétaire d'État Mathieu Michel qui a affirmé travailler à la question pour stimuler le déploiement d'une économie belge de la blockchain.

L'asbl veut aussi jouer un rôle d'évangélisation pour permettre l'éclosion de jeunes pousses et éviter une fuite des talents. "Nous avons tout intérêt à ce que la législation belge favorise et encadre l'utilisation des technologies de la blockchain et des registres distribués (DLT) de manière harmonisée par rapport à nos voisins européens. Sinon, nous risquons fort de voir nos talents se délocaliser vers des pays aux réglementations plus accommodantes comme les Pays-Bas, la Suisse ou l'Estonie", indique Alessandra Guion, cofondatrice de BAx Belgium.

Même s'il est surprenant de voir une initiative sous la forme d'une fédération et d'une ASBL pour représenter l'un des secteurs les plus innovants au sein duquel la décentralisation est la clé de tout, c'est surtout sur le poids futur, en nombre de membres, par exemple, qu'aura cette association, qu'il faudra la juger. Si les quelques pépites belges actives dans la blockchain la rejoignent, elle aura réussi son lancement.