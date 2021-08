La Corée du Sud s'attaque au duopole App Store et Play Store

La lutte contre l'un des plus célèbres duopoles de la Silicon Valley se poursuit. Après le projet de loi déposé par des sénateurs aux États-Unis, c'est au tour de la Corée du Sud de se pencher sur la domination un peu trop puissante de Google et Apple sur le marché des applications pour smartphone. Ce mardi, les députés du pays asiatique ont voté à 180 voix pour (et zéro contre) pour la mise en place d'une loi visant à forcer les deux géants à proposer des systèmes de paiement alternatifs aux actuels Play Store et App Store, devenus incontournables au fil du temps.

Les pratiques des rois de la tech sont régulièrement dénoncées. Ces derniers s'offrent de confortables commissions allant jusque 30% sur chaque transaction réalisée sur leur plateforme. Apple et Google défendent toutefois leur position, justifiant les généreuses commissions par des arguments de visibilité et de sécurité d'utilisation. "Nous pensons que la confiance des utilisateurs dans les achats sur l'App Store diminuera après cette proposition, ce qui réduira les opportunités pour les plus de 482.000 créateurs d'applications que compte la Corée et qui ont gagné plus de 8.550 milliards de wons (6,2 milliards d'euros) à ce jour avec Apple", a notamment précisé le groupe à la pomme dans un communiqué.