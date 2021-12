La lumineuse idée de Google pour transporter les données

Depuis plusieurs années, la lumière est devenue la meilleure amie des opérateurs télécom. Canalisé dans la fibre optique, le plus célèbre des rayonnements électromagnétiques est un support idéal pour transporter des données. Au point de rendre le transport de data par cuivre toujours plus désuet.

La lumière n'est donc plus à présenter comme un vecteur utile pour le marché. Mais pourquoi ne pas encore aller plus loin?

Les Congo connectés

C'est visiblement la question que l'on se pose du côté de Google et plus précisément chez X, the Moonshot Factory, le célèbre département de recherche et développement du groupe. Depuis plusieurs années, l'entreprise américaine planche sur le développement de Taara, une nouvelle solution encore un poil plus ambitieuse que la fibre optique.