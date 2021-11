La star des enfants Adibou reprend du service

Ubisoft a annoncé le retour du jeu Adibou. Plus d'une décennie après sa dernière apparition, le personnage mythique devrait prochainement revenir dans un jeu sur tablette et smartphone.

Ubisoft va donc réaliser le rêve ultime d'un paquet de trentenaires: ressusciter le légendaire Adibou et permettre aux jeunes parents de transmettre à leur descendance l'une des références de leur propre jeunesse. Pour les non-initiés, Adibou est un jeu vidéo lancé dans les années 1990 et destiné à un public de 4 à 7 ans. À sa grande époque, le jeu fut un véritable carton. Outre la possibilité de rater un gâteau dans la cuisine du petit extraterrestre ou de planter des carottes dans son potager, le jeu d'ordinateur avait également une dimension pédagogique appréciée par les parents. Des jeux de logique ou encore de mathématique étaient également inclus dans "l'aventure". Popularisée par ses premières versions sur les Windows 95 et autres reliques de l'informatique, la marque Adibou a tenu jusqu'en 2009 avec des déclinaisons sur console, dont la Wii et la PlayStation. Adibou a même eu droit à son dessin animé. Quelques années après son lancement original, la marque Adibou fut complétée par Adi, un jeu destiné aux 10-14 ans.