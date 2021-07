La start-up liégeoise Aerosint passe sous drapeau américain

Grâce à cette technologie, la quantité de déchets de poudre, les coûts des matériaux et le temps de finition sont réduits. Elle permet aussi de réaliser des pièces imprimées composées d’éléments conducteurs de chaleur ou d’électricité et d’autres qui ne le sont pas, une véritable innovation pour le secteur de l'impression 3D. Des arguments qui ont attiré Dekstop Metal. La société américaine est, elle aussi, spécialisée dans les systèmes d'impression 3D. Elle a déjà levé un total de 370 millions d'euros auprès d'investisseurs de renoms comme Google Ventures, BMW et Ford. En 2020, elle a même fait son entrée à la Bourse de New York.