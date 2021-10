Le groupe Facebook pourrait changer de nom

Le groupe Facebook Inc pourrait changer sa dénomination sociale la semaine prochaine afin de mettre l'accent sur son travail consacré à la création de nouveaux espaces numériques, appelés "métavers".

Facebook Inc , le groupe qui chapeaute les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Instagram, prévoit de changer de nom la semaine prochaine afin de souligner son souhait de se concentrer sur la création de "métavers", rapporte mardi le site The Verge, citant une source au fait de la question. Ce changement ne devrait pas affecter la dénomination de l'application éponyme.