Le jeu vidéo Fortnite inaccessible en Chine

Le jeu Fortnite n'est plus disponible en Chine. En cause: le durcissement des réglementations dans le secteur, qui pointent l'addiction que le jeu crée chez les jeunes.

Le jeu phénomène Fortnite , qui réunit en ligne des millions d'adeptes à travers le monde, n'est plus accessible en Chine, ont confirmé, ce lundi, des joueurs après l'échéance fixée par son éditeur américain, début novembre.

Fortnite est l'un des jeux les plus populaires au monde, avec, à son actif, plus de 350 millions d'utilisateurs, soit plus que la population des États-Unis.