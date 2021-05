Le patron du chinois ByteDance démissionne

"En réalité, je ne possède pas les qualités requises du dirigeant idéal (…). Je ne suis pas très sociable, je préfère les activités solitaires , comme aller sur internet, lire, écouter de la musique et rêvasser à ce qui est possible", écrit Zhang Yiming, dans un courriel au ton inhabituellement candide de la part d'un patron chinois.

Zhang passe la main à Liang Rubo, également cofondateur de Bytedance et jusqu'ici à la tête des ressources humaines. Les deux associés vont établir une période de transition sur les six prochains mois.

Introduction en bourse

Zhang reste président de la société et se concentrera sur la stratégie à long terme. "Après y avoir réfléchi pendant plusieurs mois, je suis arrivé à la conclusion que sortir du rôle de CEO, et des responsabilités journalières qui en découlent, me permettrait d'avoir plus d'impact sur les projets à plus long terme", écrit encore Zhang pour justifier sa décision.