Le Pentagone annule un contrat géant de "cloud" avec Microsoft

En voilà une bonne nouvelle pour Andy Jassy, le nouveau patron d'Amazon, qui a pris la place de Jeff Bezos . Le ministère de la Défense américain a annoncé, ce mardi, avoir annulé le mégacontrat de "cloud" (informatique à distance) d'une valeur de 10 milliards de dollars qu'il avait attribué à Microsoft, connu sous le nom de JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure). Ce contrat ne répondait plus aux besoins du Pentagone en raison notamment "de l'évolution des exigences" et "des avancées du secteur" , a justifié le ministère.

Donald Trump dans l'œil du cyclone

Le Pentagone va ainsi entamer une nouvelle procédure pour recruter plusieurs sociétés spécialisées et non une seule, à commencer probablement par Microsoft et Amazon. Le ministère prévoit cependant de "poursuivre ses études de marché pour déterminer si d'autres fournisseurs basés aux États-Unis" pourraient également remplir ses exigences. "Avec l'évolution de l'environnement technologique, il est devenu clair que ce contrat (...), qui a longtemps été retardé, ne répond plus aux exigences pour combler les lacunes en matière de capacités" du ministère de la Défense.