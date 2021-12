Le quitte ou double de la campagne publicitaire sur TikTok

Depuis quelques semaines, TikTok met à disposition tous les outils pour permettre aux entreprises belges d'être visibles sur sa plateforme. L'opération pourrait être tentante. Elle est à réaliser avec un soin tout particulier.

Vous vendez des cuisines ou des bouteilles d'eau? Faites une petite annonce sur TikTok. Depuis trois semaines, le réseau social vénéré par la très jeune génération est officiellement "Open to business". En français et en plus complet, cela signifie que la plateforme propose désormais à toutes les entreprises belges le kit complet pour faire une bonne campagne de publicité sur son réseau. Le prix? Entrent 1 et 30.000 euros, suivant l'option tout automatisée ou le pack complet avec un influenceur et les bons conseils des spécialistes de la plateforme.

Avec sa nouvelle offre pour les annonceurs, TikTok espère attirer les entreprises sur son réseau, peu importe leur taille et leur activité. Beaucoup vont se demander ce que ferait leur publicité au milieu d'un flux, souvent bien loin de leur activité. Se faire une petite place sur TikTok n'est toutefois peut-être pas si bête comme idée. Quitte à décevoir les parents qui n'ont toujours pas compris l'intérêt des chorégraphies de leurs ados, TikTok n'est plus un simple phénomène de mode. La plateforme a d'ailleurs plus de chance de remplacer à long terme Facebook que de s'essouffler à la prochaine rentrée scolaire comme les flippo's ou la tecktonik. En chiffres, au niveau mondial, la plateforme serait proche du milliard d'utilisateurs, soit plus très loin de la grande sœur Instagram. Le Belge est également friand de vidéos et de reprises musicales en tout genre puisque, selon certaines estimations, TikTok compterait jusqu'à trois millions d'utilisateurs actifs en Belgique.

TikTok est devenu grand

Selon TikTok, 67% de son audience a plus de 25 ans.

La plateforme a aussi l'avantage d'avoir pas mal évolué depuis son arrivée en Occident. Elle n'est d'ailleurs plus aussi proche de sa caricature habituelle. Selon TikTok, 67% de son audience a plus de 25 ans. Tout de suite donc, le lieu devient beaucoup plus séduisant pour notre vendeur de cuisines ou notre marque de bouteille d'eau. C'est d'ailleurs tout sauf un hasard si, depuis des mois, les politiciens, Elio Di Rupo en tête, ont investi la plateforme. Les prendre en exemple ne serait toutefois peut-être pas la meilleure façon de se convaincre de l'intérêt de se lancer. Elio Di Rupo sur TikTok, c'est par exemple une descente d'escalier avec ses collègues du gouvernement sur un tube du rappeur américain Travis Scott. On ne doute pas des goûts musicaux du ministre, mais cela sent un peu le montage raté qui donne le sourire. Avec pour conséquence que, parmi ses 100.000 abonnés, tous ne sont pas là que pour les valeurs socialistes.