Le transfert des données des Européens vers les États-Unis sous investigation

Le Contrôleur Européen de la Protection des Données (CEPD) s'inquiète du transfert des données personnelles des Européens vers les États-Unis, via les services de cloud computing fournis par Amazon et Microsoft.

Selon le chien de garde de l'UE, les organes européens s'appuient de plus en plus sur des logiciels, services d'infrastructure et plateformes basés sur le cloud provenant de grands fournisseurs américains. Ceux-ci sont soumis à une législation qui permet des activités de surveillance "disproportionnées" par les autorités américaines .

"Suite aux résultats de l'exercice de signalement par les institutions et organes de l'UE, nous avons identifié certains types de contrats qui nécessitent une attention particulière et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer ces deux enquêtes", a expliqué Wojciech Wiewiorowski, chef du CEPD.

Un bouclier de protection insuffisant

Ces inquiétudes ont incité la plus haute juridiction européenne à annuler l'an dernier un accord de transfert de données transatlantique connu sous le nom de "Privacy Shield". La Cour européenne de justice avait jugé que le bouclier de protection des données UE-États-Unis ne protège pas suffisamment la vie privée des citoyens de l'UE, à la suite d'un différend entre Facebook et le militant de la vie privée Max Schrems. Ce juriste autrichien avait cité en justice une centaine d'entreprises européennes, dont les belges bpost, Roularta, Wamos Benelux et IPM, pour le transfert via leurs sites web de données personnelles vers les États-Unis.