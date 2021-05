Les médecins s'inquiètent de l'application santé de Proximus

"Pas notre vision de la télémédecine"

Pourtant, les médecins, au travers de l’Absym, n'avaient pas exprimé ces inquiétudes lors des discussions avec Proximus. "Soit nous avions mal compris, soit on ne nous a pas tout dit." Les médecins et leurs représentants avaient vu dans cette application un outil au service du patient pour mieux communiquer avec son médecin, ils ont l’impression aujourd’hui que ce n’est pas le cas. Des inquiétudes qui ont aussi été relayées auprès du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke cette semaine, lors d'une séance à la Chambre, par l'élue humaniste Catherine Fonck.

Un dossier médical pas complété?

Entre-temps, Philippe Devos a découvert des éléments qui vont, selon lui, à l'encontre du bon fonctionnement des soins de santé en Belgique. "Tout ce qui sera dit via l’application ne sera pas dans le dossier global du patient , car en Belgique, la loi impose qu’un seul médecin soit détenteur du dossier médical global d’un patient et il est le seul à pouvoir écrire dedans. Si vous changez de docteur chaque jour, ça ne peut pas fonctionner", explique celui qui est aussi médecin au CHC de Liège.

Chez Proximus , on est plutôt surpris de la sortie de Philippe Devos. "On a toujours été très transparents sur notre projet. Nous avons expliqué aux médecins que nous allions dans un premier temps mettre en relation un patient avec un médecin disponible sur l’application. Dans un deuxième temps, nous nous sommes engagés à évoluer vers une situation où le médecin traitant sera la personne de référence pour le patient sur l’application ", explique Jan Manssens, directeur des développements chez Proximus.

Proposer la même qualité en ligne

De manière plus générale, Philippe Devos craint pour la qualité des consultations proposées au patient. "La téléconsultation n’est valable que si elle propose la même qualité qu’une consultation physique pour le patient et clairement cela ne semble pas être le cas avec ce projet. Nous ne voulons pas utiliser un outil qui risque de dévaluer notre travail ", explique-t-il.

Ce à quoi le plus grand opérateur du pays répond: "Proximus veut apporter ses forces et ses atouts digitaux pour améliorer le monde de la santé pour les docteurs et les patients. Nous n'avons aucune intention de monétiser les données de santé ou d'intervenir dans la relation entre les médecins et le patient."