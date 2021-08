"Les nouvelles prévisions d’EVS sont très conservatrices"

Les investisseurs ont applaudi le beau bulletin semestriel dévoilé ce mardi matin par EVS , dont l’action se traîne sur Euronext Bruxelles depuis le début de l’année avec une progression limitée à 5% , sous-performant le marché de 10%. En début de séance, le titre bondissait de plus de 8%, à 19,5 euros.

Tournant le dos au Covid-19, le spécialiste de la technologie vidéo en direct s’est réjoui d’avoir connu, lors du premier semestre, son meilleur chiffre d’affaires et son meilleur bénéfice de ces cinq dernières années .

Double cerise sur le gâteau: les prévisions pour les revenus de 2021 ont été majorées de cinq millions d’euros pour se situer désormais entre 115 et 125 millions d’euros et les actionnaires devraient recevoir à nouveau un dividende fixé à un euro par action .

Visibilité limitée

"Les résultats du semestre ont été clairement supérieurs aux attentes grâce à une fantastique performance des ventes dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique, NDLR) relève Michael Roeg , de Degroof Petercam ("conserver"). Mais il reste prudent. "La visibilité d'une reprise potentielle par rapport aux anciens sommets est limitée, et le ‘track record’ de l'entreprise doit être restauré". Il va revoir son objectif de cours actuellement fixé à 18 euros.

Chez Kepler Cheuvreux ("converver"; 18 euros), aussi, on évite tout emballement. La reprise post-covid semble intacte, remarque-t-on, mais les perspectives à moyen terme sont toutefois "plus incertaines en raison de vents contraires structurels qui mettent à mal les marchés finaux d'EVS, entraînant des cycles de vente longs et une érosion progressive des ventes."