Alphabet bat les attentes grâce aux publicités Google

Grâce à son moteur de recherche, à son service vidéo YouTube et à ses partenariats sur le Web, le géant du numérique vend plus de publicités sur Internet que toute autre entreprise. Les recettes publicitaires de Google ont ainsi fortement augmenté pour atteindre à 53,1 milliards de dollars au troisième trimestre.

Les habitudes prises durant la crise sanitaire par les consommateurs, qui ont passé davantage de temps en ligne, perdurent et continuent de profiter à Google.

Le chiffre d'affaires total d'Alphabet a, quant à lui, atteint 65,12 milliards de dollars, contre 46,17 milliards de dollars un an plus tôt. De manière plus importante encore, ce chiffre a largement dépassé les estimations de Wall Street, qui tablaient sur 63,34 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.