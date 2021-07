Les résultats des Big Tech sous la loupe des marchés

Alphabet, Apple et Microsoft ont tous les trois réalisé de meilleures performances que ce que prédisaient les analystes. La réaction dans les échanges avant-bourse ce mercredi est toutefois plus contrastée.

Alphabet triple ses bénéfices

Alphabet , la maison-mère de Google et YouTube, gagnait ainsi plus de 1,5% dans les échanges avant-bourse ce mercredi, après avoir enregistré un triplement de ses profits au deuxième trimestre pour atteindre les 18,5 milliards de dollars. Ce résultat, qui bat les prévisions des analystes, a notamment été porté par une augmentation des dépenses publicitaires alors que de plus en plus de consommateurs achètent en ligne.