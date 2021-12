"Log4Shell", la faille informatique qui fait trembler les entreprises

Rendue publique vendredi dernier 10 décembre et baptisée "Log4Shell", la faille concerne un outil utilisé dans une très grande majorité d’applications et services web dans le monde. Une fois exploitée, cette faille permet d’exécuter du code à distance sur un serveur informatique.

Il faut en plus aller vite, car entre-temps, les pirates ont largement eu le temps de faire leur office pour profiter de cette faille. "Depuis vendredi, nos clients n’arrêtent pas de nous contacter pour les aider", confie Vincent Defrenne. Et pour cause, la faille est de niveau 10 – le niveau le plus élevé – sur l’échelle qui évalue le risque de la cybermenace.