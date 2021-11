Malt, "l'Airbnb des freelances", débarque en Belgique

Après avoir levé 80 millions en juin, la place de marché tricolore des travailleurs indépendants met le cap sur le plat pays. Une quinzaine de personnes seront recrutées.

Créée en 2013 dans l'optique de donner le pouvoir aux talents en lieu et place des donneurs d'ordre, Malt est devenue aujourd'hui la plus grande place de marché française de travailleurs indépendants dans le conseil et le digital, et travaille avec neuf entreprises du CAC 40 sur dix, se félicite son CEO, Alexandre Fretti.

Elle a levé 80 millions d'euros en juin pour s'internationaliser.

Après l'Espagne et l'Allemagne, c'est en Belgique qu'elle va poser ses valises.

Une équipe d'une quinzaine de personnes sera mise sur pied.

Forte de cette stature, l'heure était propice donc à la réflexion. C'est ainsi que la pépite tricolore a levé en juin dernier quelque 80 millions d'euros auprès de Goldman Sachs et de la société d'investissement Eurazeo, que l'on retrouve à bord du groupe flamand spécialisé dans la production d'emballages en carton destinés à l'industrie agro-alimentaire Van De Velde, ou encore du leader européen des revues de jeux cérébraux Keesing. Un montant venu s'ajouter à 30 millions déjà reçus des fonds français Isai, Serena (Elium, ex-iBanfirst, ex-La Fourchette) et Idinvest, désormais dans le giron d'Eurazeo pour ce dernier.

Objectif? "Nous permettre d'investir dans le produit mais aussi et surtout de nous imposer comme un acteur dominant en Europe", déclarait alors Alexandre Fretti. Pour l'anecdote, l'ingénieur et ex-consultant (McKinsey, Deloitte) rejoignait Malt l'an dernier après avoir quitté son poste de patron de Webhelp, leader européen de la relation clients avec 74.000 collaborateurs et 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires et dont GBL est actionnaire depuis deux ans maintenant.

Recrutement enclenché

Après s'être déployée en Espagne et en Allemagne, la start-up compte désormais accélérer la marche. Première étape? La Belgique, a-t-on appris, où une campagne de recrutement a été lancée pour trouver une quinzaine d'employés locaux (commerciaux, marketeers, animateurs de communauté…).

"Sur les six prochains mois, on va partir à la rencontre CEO et autres profils C-level du BEL 20" Alexandre Fretti CEO de Malt

Les Belges Malik Azzouzi, diplômé en communication (Ihecs), et Christian Mugisha, ingénieur commercial (UCLouvain), prendront les commandes du projet au sein du plat pays. Et ce, fort d'expériences chez Twitter et Vice Media notamment pour le premier et de trois ans et demi déjà passés du côté de Malt pour le deuxième. Le duo pourra par ailleurs s'appuyer sur les clients de la plateforme en France actifs sur le territoire concerné. Il en va là d'exemples tels qu'Ontex , Engie ou encore Axa .

"Sur les six prochains mois, on va partir à la rencontre des profils C-level (CEO, COO... NDLR) du BEL 20", indique Alexandre Fretti, interrogé sur ce développement. "L'idée est de développer une activité qui devrait peser de l'ordre de 10 millions d'euros de volume d'affaire d'ici la deuxième année, contre un peu moins de 200 millions d'euros au niveau groupe à ce jour, dont 85% en France (grâce à une commission prélevée sur chaque mise en relation, sur le modèle de la plateforme de location de logement bien connue Airbnb, NDLR)".

La Belgique est un marché mature – estimé à 14 milliards d'euros – avec ses 176.000 freelances, selon une étude de Roland Berger citée par Malt. "Cela représente un bataillon de travailleurs très important, dans un pays très moderne sur la question du freelancing par rapport au classique salariat encore très en vogue en France", ajoute le CEO. "C'est ce qui explique qu'on a très vite fait du marché belge une priorité pour nous". Un développement aux Pays-Bas devrait suivre dans l'année.