Merchery a conquis Netflix et Dior avec son merchandising durable

Simon Polet et Benoit Fortpied ont misé sur la durabilité et le design pour leur entreprise de merchandising.

Rentable depuis son premier mois d'activité, la start-up bruxelloise de merchandising premium a signé avec Netflix, Spotify et Dior. Merchery va ouvrir un bureau à New-York.

Les cadeaux d’entreprises constituent une tradition qui rime rarement avec beauté et qualité. Combien de clés USB ou de bics aux couleurs de l'une ou l'autre entreprise n’ont pas fini à la poubelle ou cessé de fonctionner après deux utilisations? C’est le constat qu’ont fait Simon Polet et Benoit Fortpied en mai 2020. Les deux entrepreneurs décident alors de s’associer et de lancer Merchery, en plus de leurs boulots respectifs de l’époque.

Ils mettent 10.000 euros sur la table pour financer le développement d’une plateforme web d'e-commerce qui va présenter une sélection de produits de qualité et durables que les entreprises peuvent customiser en y ajoutant leur logo ou un slogan.

"Tous les mois nous avons trois ou quatre fonds d’investissements qui nous contactent, mais nous avons toujours refusé jusqu’ici." Simon Polet Cofondateur de Merchery

"Dès la première semaine, nous avons reçu nos premières commandes et nous étions rentables après un mois", se félicite Simon Polet. Forts de ce démarrage en fanfare, les deux entrepreneurs décident de se concentrer à 100 % sur leur nouvelle entreprise.

Pas de stock, pas de levée de fonds

Une rentabilité express qui s’explique par un modèle économique à flux tendu. "On produit à la demande, on n'a pas de stock. Par exemple, nous travaillons avec la marque Mont Blanc. Quand un client signe, on contacte la marque et on fait produire juste ce que le client a besoin. Pas besoin de fonds de roulement du coup", détaille Simon Polet.

Des partenariats avec des marques premium de ce type, Merchery en a très rapidement noués pour agrémenter son catalogue lancé directement dans toute l’Europe. "On ne fait que 15% de notre chiffre d’affaires en Belgique. La majorité est en Allemagne, en France, en Angleterre et aussi aux États-Unis." Après avoir signé avec des gros clients comme Netflix, Spotify, Accenture ou Dior, le chiffre d’affaires de Merchery a rapidement explosé jusqu'à 600.000 euros en 2020. Il devrait atteindre 1,7 million d’euros pour la première année fiscale de l’entreprise en 2021.

"On a voulu se financer sans lâcher notre capital. C’est plus compliqué, car nous n’avons jamais une longueur d’avance en termes de cash." Simon Polet Cofondateur de Merchery

De tels résultats avec seulement 10.000 euros pour démarrer et sans lever de fonds auprès de business angels ou d’investisseurs ensuite, c'est assez rare. "Tous les mois nous avons trois ou quatre fonds d’investissements qui nous contactent, mais nous avons toujours refusé jusqu’ici", ose Simon Polet. "Nous avons simplement financé notre croissance avec de la dette à court terme auprès de notre banque pour pouvoir aller dans le rouge quand nous avons besoin et via un prêt de finance.brussels de 150.000 euros que nous devons rembourser dans les deux ans."

Les deux hommes sont donc toujours seuls au sein du capital de Merchery et ne regrettent pas leur choix pour l’instant. "On a voulu se financer sans lâcher notre capital. C’est plus compliqué, car nous n’avons jamais une longueur d’avance en termes de cash. Mais notre croissance permet de financer nos investissements."

Un modèle qui ne peut pas s’appliquer à tous les business, mais qui dans ce cas-ci prend tout son sens selon Simon Polet. "Je vois beaucoup de start-ups qui lèvent des fonds pour accélérer leur croissance commerciale. Pour la recherche, le produit ou de la technologie, je comprends, mais la croissance ça n’a pas de sens. Ces start-ups lèvent beaucoup d’argent, beaucoup trop tôt, se brûlent les ailes et se privent de leur liberté. Aujourd’hui, on est deux et on est libres de nos décisions, de nos choix à long terme."

Transparence

Merchery a réussi à se faire un nom en peu de temps sur un marché vieillissant sans réinventer la roue. "Nos concurrents se servent dans des gros catalogues des produits importés de Chine. Nous, on met une attention particulière sur la qualité, la provenance et le design." Chaque produit proposé par Merchery est analysé et présenté au client de façon transparente sur la provenance et les matériaux de fabrication utilisés.

1,7 million d'euros Le chiffre d'affaires de Merchery devrait atteindre 1,7 milions d'euros en 2021.

Un argument qui semble faire mouche, tout comme leurs publicités ciblées sur Google qui leur ont permis de signer une grande partie de leurs clients. Le reste du business se fait via les agences de communication qui ont décidé de travailler avec la jeune start-up bruxelloise et qui ont très régulièrement besoin d’objets "brandés" pour leurs clients. Des partenariats qui assurent des revenus récurrents à la start-up.

Le rêve américain

Pour augmenter le pourcentage de son chiffre d’affaires américain, Merchery va ouvrir un bureau à New York en 2022. "Les États-Unis sont LE pays du corporate branding, ils adorent ça. Cela fait partie de la culture là-bas", observe Simon Polet. L’ambition est de développer rapidement l’activité de l’autre côté de l’Atlantique et d’agrandir l’équipe actuelle, qui est déjà passée de 2 à 12 personnes en seulement un an.