MGM, l'atout d'Amazon pour bousculer le streaming...

la priorité du catalogue

En rachetant le mythique studio, la plateforme comblerait partiellement sa principale faiblesse: son catalogue, un poil maigrichon face à l'obèse Netflix et au de plus en plus gros Disney+. En ajoutant MGM à son catalogue, Amazon gonflerait son offre de pas moins de 4.000 films. Les plus belles réussites se nomment James Bond mais aussi la série des Rocky ou encore le film culte "2001, Odyssée de l'espace". Sauvé de la faillite il y a une décennie, le groupe a également réorganisé son offre en se tournant vers la production des désormais incontournables séries. Le studio est ainsi derrière les succès de Vikings, Fargo et de La Servante écarlate.