Microsoft sonne le glas de son navigateur Internet Explorer

"Nous annonçons que le futur d'Internet Explorer sur Windows 10, c'est Microsoft Edge", a déclaré le géant de l'informatique sur son blog mercredi, avant de vanter les mérites de cet autre navigateur. Il est "plus rapide, plus sûr et offre une expérience de navigation plus moderne", tout en étant "compatible avec les sites web et applications plus vieilles", a affirmé la société.