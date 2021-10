Netflix augmente ses prix en Belgique

Dans le détail, l'abonnement "basique" (définition standard et maximum un écran à la fois) passera de 7,99 à 8,99 euros par mois, celui dit "standard" (HD et jusqu'à deux écrans simultanés) de 11,99 à 13,49 euros par mois, et l'abonnement "premium" (Ultra HD et quatre écrans) de 15,99 à 17,99 euros mensuels.

Une hausse des prix justifiée, selon Netflix

"Nous avons récemment lancé la deuxième saison de notre série originale belge "Into the Night" et d'autres nouvelles productions belges sont prévues dans un avenir proche, notamment "The Family Claus 2", "Diamonds", "Ground" et la troisième saison de "Undercover", notre coproduction avec la VRT et The People. Nous continuerons à développer et à élargir continuellement notre offre", assure Netflix.