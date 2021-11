Netflix lance un format à la TikTok pour attirer les plus jeunes

Avec la nouvelle fonction "Kids Clips", Netflix veut attirer les plus jeunes en leur proposant un flux de vidéos courtes issues de sa bibliothèque de contenus.

Netflix, le géant américain du streaming, vient de lancer une fonction que l’on qualifiera de "Tiktokienne" destinée aux plus jeunes. C’est la dernière tentative en date pour attirer les jeunes téléspectateurs sur sa plateforme et les "aider" à découvrir ses programmes.

La fonction "Kids Clips", qui sera dans un premier temps uniquement accessible sur l'application iOS de Netflix aux États-Unis et en Amérique Latine, présentera de courtes vidéos issues de la bibliothèque de programmes et de films pour enfants proposés par la société de streaming. Netflix prévoit d'ajouter quotidiennement de nouveaux clips en fonction de son offre actuelle et future.

Des formats plus courts et horizontaux

Le géant du streaming vidéo expérimente de nouvelles fonctionnalités pour montrer ses contenus à un public toujours plus large. Ici la cible est très claire, Netflix aimerait attirer les ados qui scrollent le fil d’actualité de TikTok pendant des heures et se détournent de plus en plus des formats longs.

La fonctionnalité commencera à être déployée cette semaine aux États-Unis et dans les pays hispanophones d'Amérique latine, ainsi que sur des marchés tels que le Canada, l'Australie et l'Irlande.

Cette fonctionnalité, que Netflix a qualifiée de test, s'appuie sur une autre lancée en début d’année appelée "Fast Laughs", qui met en avant des clips comiques. Le flux pour enfants ressemblera à celui de "Fast Laughs", mais les vidéos seront visionnées horizontalement - et non plus verticalement - et occuperont tout l'écran. Netflix a aussi imposé une limite: les enfants ne pourront regarder que 10 à 20 clips à la fois.