OPA américaine sur l'entreprise belge Emakina

L'action Emakina était suspendue à la Bourse de Bruxelles depuis le 4 août dernier sans explication apparente et après avoir doublé de taille en une séance.

La FSMA nous apprend ce mercredi qu' EPAM Systems, une société aux racines biélorusses de droit américain et cotée à Wall Street, va lancer une offre publique d’acquisition en espèces sur toutes les actions émises par le groupe bruxellois de communication digitale Emakina.

L'acheteur, un spécialiste de l'ingénierie numérique, est un des plus grands fabricants de logiciels personnalisés au monde.

L'acheteur, un spécialiste de l'ingénierie numérique, est un des plus grands fabricants de logiciels personnalisés au monde. EPAM Systems, première société d'origine biélorusse cotée à New York, est actuellement valorisée à 35 milliards de dollars à Wall Street. Son nom figure fréquemment dans les classements établis par le magazine Forbes des entreprises à plus forte croissance.