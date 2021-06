Où en est-on en matière de régulation des plateformes numériques?

Depuis un an, le règlement européen dit " Platform to Business " tend à redéfinir les relations entre les plateformes du numérique et les entreprises qui les utilisent.

Quelles sont les plateformes concernées ?

Le règlement s’applique aux services d’ intermédiation en ligne . Sont visées par cette notion les plateformes dont le but est de faciliter l’engagement de transactions entre les entreprises qui les utilisent et les consommateurs que celles-ci souhaitent atteindre par leur intermédiaire. On pense immédiatement aux marketplaces en ligne , aux boutiques d’applications mobiles ou encore, pour certains de leurs services, aux médias sociaux .

Le destinataire final est, en revanche, déterminant. Le destinataire des biens et services proposés par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme doit être un consommateur, et non une autre entreprise. En d’autres mots, la plateforme qui permettrait à une entreprise d’atteindre d’autres entreprises, et de réaliser in fine un commerce de type B2B, n’est pas concernée par le règlement, pas plus que celle qui ne permettrait un commerce qu’entre non professionnels.