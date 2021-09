Paypal lance sa carte de débit en Belgique

Le géant du paiement en ligne réserve son offre de carte dans notre pays aux professionnels. Ceux-ci sont environ 150.000 à disposer d'un compte.

Le géant du paiement en ligne PayPal a annoncé l'arrivée de sa carte de débit sur notre marché. L'entreprise américaine propose depuis ce mercredi une carte de débit "classique", donnant accès directement à son compte en ligne PayPal. L'offre est toutefois réservée aux professionnels. Elle vise plus particulièrement les PME. En parallèle du lancement en Belgique, la nouvelle carte fait également ses débuts en Finlande, au Portugal et aux Pays-Bas.

Lire aussi Les PME prennent aussi le virage de l'e-commerce, constate PayPal

L'intérêt premier est évidemment le nouveau moyen de paiement offert. Mais outre ce service, PayPal propose une série d'avantages, dont un cashback de 0,5% sur chaque transaction. Il s'agit d'une offre suffisamment rare sur ce genre de produit que pour être soulignée. "C'est assez unique", assure fièrement Joachim Goyvaerts, le responsable Benelux de PayPal. "L'offre est également gratuite et il n'y a pas de frais de conversion en cas d'achat dans une autre devise", détaille encore le responsable. La nouvelle carte de débit est lancée en collaboration avec MasterCard, un partenaire de longue date de la société. "On a choisi de travailler avec eux pour des raisons d'accessibilité. C'est l'un des moyens de paiement les plus répandus dans le monde. C'est évidemment l'un des critères les plus importants lorsqu'on lance un service de ce genre."

150.000 utilisateurs potentiels

L'offre pourrait potentiellement intéresser un nombre conséquent d'entrepreneurs. En Belgique, 1,5 million de Belges disposent d'un compte PayPal. "On ne donne pas les chiffres exacts, mais environ une dizaine de pourcents sont des professionnels, qui ont donc accès, s'ils le souhaitent, à ce nouveau service."

"L'idée est d'offrir un service complémentaire et de montrer que PayPal n'est pas juste un bouton pour payer." Joachim Goyvaerts Responsable Benelux pour PayPal

Même si elle ne débarque que maintenant chez nous, la carte de débit PayPal n'est pas tout à fait une nouveauté pour le groupe. En Europe, elle est déjà disponible dans sept autres pays depuis plusieurs années. Aux États-Unis, elle fut même lancée il y a près de vingt ans. "Ce n'est pas vraiment comparable, tant les marchés du paiement aux États-Unis et en Belgique sont différents", indique toutefois le responsable. À l'heure du cashless, la démarche d'offrir un tel service peut surprendre. D'autant plus quand on sait que PayPal est devenu un acteur global grâce à la vente en ligne. En Belgique, le service de la société américaine est d'ailleurs le deuxième moyen de paiement en ligne le plus utilisé. "On comprend la remarque. Mais l'idée est surtout d'offrir un service complémentaire et de montrer que PayPal n'est pas juste un bouton pour payer. Nous développons un véritable écosystème", assure le responsable Benelux.

"La Belgique avait au moins deux années de retard sur les pays limitrophes pour ce qui est de la vente en ligne. Ce n'est désormais plus le cas." Joachim Goyvaerts Responsable Benelux pour PayPal