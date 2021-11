PEPITe, la PME qui fait découvrir l'IA à l'industrie lourde

Lorsqu'il s'agit de lui trouver des exemples concrets, l'intelligence artificielle est encore souvent un concept abstrait. Le Liégeois PEPITe s'y attèle depuis des années en s'attaquant au monde industriel.

Ces derniers mois, aux côtés des 'Metaverse' et autre 'Growth hacking', l'intelligence artificielle est devenue l'un des termes les plus tendance dans le petit monde de la tech. L'un des plus abstraits aussi. Surtout, lorsqu'il s'agit de lui trouver une application concrète. Histoire d'y voir un peu plus clair, un coup d'œil sur ce qui se fait du côté Liège peut être utile. Chez PEPITe, une PME installée en plein centre de la cité ardente, on se penche sur la question depuis déjà vingt ans. Spin-off de l'Université de Liège, PEPITe s'est donné pour mission d'intégrer la technologie dans le secteur de l'industrie. Le slogan est simple et joli: "transformer les données en solution".

Dans les faits, le travail des 17 employés de la société est un peu plus compliqué à résumer. "On se charge d'abord de collecter les données", explique Baptiste Fosseprez, le CEO de PEPITe, "mais à l'inverse de ce que font beaucoup d'entreprises, on ne contente pas du monitoring. On se charge également de l'analyse via l'intelligence artificielle." Pour exploiter la technologie, PEPITe a développé des logiciels à implanter chez ses clients. Les algorithmes intelligents de la société sont alors capables d'améliorer les processus de production et/ou de réduire la consommation énergétique.

Soutien aux ingénieurs

Le procédé permet d'obtenir des résultats remarquables pouvant aller jusqu'à des réductions de consommation de 25%. Une jolie prouesse difficilement atteignable autrement que par l'intelligence artificielle, assure-t-on du côté de PEPITe. "Une entreprise dispose aujourd'hui d'un tas de données. Lorsqu'un processus de production n'est pas optimal, il est très difficile de trouver la racine du problème", explique le CEO. "Un ingénieur en interne peut s'y tenter en examinant des fichiers Excel à rallonge et qui s'entrecroisent. Au final, il devient très souvent difficile de repérer où sont les corrélations qui vont expliquer pourquoi on obtient un résultat ou l'autre." C’est donc là qu'interviennent les logiciels développés par l'entreprise pour trouver la meilleure réponse. "Il s'agit parfois simplement de réduire ou augmenter la vitesse d'une machine à un moment précis ou de faire varier légèrement la température sur une partie du processus." Des détails qui, en bout de chaîne, n'en sont plus. Chez le producteur de phosphate Prayon, par exemple, en adoptant une série de mesures précises, l'économie sur la consommation énergétique a atteint les 500.000 euros par an. "Le retour sur investissement s'est fait en quelques mois. Parfois, le retour se fait après seulement quinze jours. Dans la majorité des cas, il ne faut pas attendre un an pour récupérer le prix de notre licence", assure le patron.

"Certains ingénieurs sont parfois là depuis des dizaines d'années, et nous leur expliquons comment optimiser un processus qu'ils connaissent depuis toujours." Baptiste Fosseprez CEO de PEPITe

Avec de pareils arguments, les CEO et CFO sont sans doute assez attentifs à l'offre de PEPITe. Reste à convaincre les spécialistes en interne de la production. "En étant des consultants sans expertise précise sur les produits conçus, l'un de nos défis est effectivement de persuader les ingénieurs. Certains sont parfois là depuis des dizaines d'années, et nous leur expliquons comment optimiser un processus qu'ils connaissent depuis toujours", explique Baptiste Fosseprez. "Mais nous n'avons pas besoin d'être experts. Notre analyse est avant tout mathématique et statistique des données", explique le responsable.

Aujourd'hui, l'entreprise compte dans ses clients des spécialistes de l'industrie lourde comme ArcelorMittal, Schneider Electric, Duferco ou Engie. "Le plus compliqué est le premier pas. Mais une fois que nous avons mis un pied dans la porte, on peut rapidement montrer des résultats. On monte alors en puissance. Pour les grands groupes, on va souvent commencer par une ligne sur un site de production, puis plusieurs. Ce sera ensuite l'ensemble du site qui, finalement, servira d'exemple pour les autres."

770.000 euros Un nouvel investisseur a récemment injecté 770.000 euros dans PEPITe.

Repartir après le covid

Si l'IA est aujourd'hui un concept à la mode, le travail d'évangélisation est encore loin d'être terminé. Arrivé sur le marché à l'époque où la numérisation était encore une innovation, le groupe a vécu "des hauts et des bas", comme l'explique le patron. Le confinement a également particulièrement été compliqué, poussant même le groupe à passer par la case PRJ. "La faute au covid", explique-t-on. La solution trouvée semble effectivement confirmer que l'erreur de parcours était bien en raison de la situation exceptionnelle. PEPITe a très rapidement trouvé un nouvel investisseur qui a injecté 770.000 euros pour effacer une partie de la dette et surtout investir dans la croissance. "L'ambition est désormais de changer de division", assure d'ailleurs le patron de l'entreprise qui affiche 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires. Cela se fera par des investissements et du recrutement. "On souhaite passer dans les cinq ans à une centaine de travailleurs."