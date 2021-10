Pixel 6, la nouvelle tentative de Google d'émerger sur le marché des smartphones

Le groupe californien domine largement la recherche en ligne et l'économie mobile, avec son système d'exploitation Android , utilisé sur 80% des smartphones et tablettes dans le monde.

Il a aussi une longueur d'avance dans les voitures autonomes, talonne Amazon et Microsoft dans le cloud (informatique à distance) et son application Google Maps est devenue un synonyme de GPS.

Google, victime du duopole Apple-Samsung

Aux États-Unis et au Canada, Google détenait en septembre moins de 2% de parts de marché , loin derrière l'Américain Apple (53%) et le Sud-Coréen Samsung (28%), d'après le site Statcounter. Dans le monde entier, il ne figure même pas au classement.

Le géant californien espère revenir dans la course avec ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui vont être commercialisés à partir de 650 et 900 euros. "Nous nous sommes bien étendus depuis la première génération (de Pixel)", a souligné Peter Prunuske. "Nous sommes maintenant présents sur plus de dix marchés (…) et nous avons connu une croissance significative lors des cinq dernières années."