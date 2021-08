Quand le progrès n’est que le reflet de l’arrogance de l’homme

La question du progrès technologique doit être ramenée au centre d’un débat démocratique. N’y aura-t-il jamais rien, en effet, pour freiner de futurs Bezos et consorts ?

"One small step for man, one giant leap for mankind". En juillet 1969, il y a un peu plus de 50 ans, Neil Armstrong ouvrait avec ces mots un nouveau chapitre de notre Histoire, celle avec un grand H.

Vue en plein écran Louis de Diesbach.

Au cours des siècles, il aura fallu tout le courage, l’audace, la témérité d’hommes et de femmes pour dompter de nouveaux futurs, pour éclairer de leur innovation de nouveaux demain. Si l’avenir a toujours été en même temps synonyme d’opportunités heureuses et de craintes dévastatrices, il mérite, à nouveau, qu’on se penche sur la direction qu’on souhaite lui donner. Mais avons-nous seulement la possibilité d’influer sur ce futur?

Aristote fut le premier à se pencher sur la notion de contingence en évoquant une bataille navale: «Nécessairement, il y aura demain une bataille navale ou il n’y en aura pas; mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait demain une bataille navale, pas plus qu’il est nécessaire qu’il n’y en ait pas».

En posant ainsi l’alternative, Aristote nous dit que rien n’est gravé dans le marbre et donne sens alors à la liberté des hommes – il nous appartient d’écrire notre Histoire et d’en être acteurs, avec les droits et devoirs que cela implique. Si demain est un mystère, indéfinissable et imprévisible, il est à la portée de chacun de le modeler et de l’impacter.

L’autre pendant de cette pensée peut être incarné par Leibniz qui assimile contingence à ignorance : si quelque chose nous semble imprévisible, c’est simplement parce que nous n’en connaissons pas l’origine. En maîtrisant la cause de toute chose, on peut être omniscient et prendre, à chaque instant, les meilleures décisions. Dans cette vision du monde et de son avenir, tout ce qui est se doit d’être, nécessairement, comme imposé par une sorte de cause supranaturelle omnipotente.

Chaque progrès technique doit-il se faire simplement parce qu’il est possible, en dehors de toute considération sociale, démocratique, environnementale, éthique et humaine?

C’est également une vision qu’ont partagée de nombreux philosophes de la technique au cours du XXème siècle. Selon eux, l’avènement de la technologie, son progrès, étaient nécessaires de par la force arraisonnante cette dernière. Autrement dit, chaque progrès technique se fait simplement parce qu’il est possible, en dehors de toute considération sociale, démocratique, environnementale, éthique et humaine.

Arrogance et orgueil

S’il est possible de remplacer tout un atelier embauchant une dizaine de personnes par une chaîne de production infernale, alors il faut le faire – ou, plus exactement, « alors cela se fera, nécessairement ».

S’il est possible d’encoder et de réduire à des calculs des comportements humains, alors il ne sert à rien de s’y opposer ; écrasante, la technique, comme l’histoire hégélienne, trouvera une ruse pour parvenir à ses fins.

S’il est possible de faire du tourisme dans l’espace, dans l’unique but de montrer au monde qu’on peut le faire, sans la moindre conscience environnementale, alors des hommes le feront. Et le reste de l’humanité, aspergé par l’inexpugnable arrogance de leur candeur et de leur orgueil n’aura que ses larmes, et une chronique, pour pleurer.

Quelle est donc la liberté des citoyens, la légitimité des gouvernements, quand une poignée de multimilliardaires s’arroge le droit de bafouer des efforts environnementaux colossaux ? Sans vouloir tomber dans une vision manichéenne et technophobe, ou dans une heuristique de la peur paralysante, la question du progrès technologique se doit d’être ramenée au centre d’un débat démocratique.

Le tourisme spatial doit-il nécessairement exister pour la seule raison qu’il est possible ?

Tout progrès technique, quel qu’il soit, se doit-il d’être condamné à la nécessité? N’y avait-il rien, n’y aura-t-il jamais rien, pour freiner de futurs Bezos et consorts? Le tourisme spatial se doit-il nécessairement d’exister pour la seule raison qu’il est possible? Laisser la réponse à ces questions à quelques fortunés égocentrés nous semble au mieux insouciant, au pire dévastateur.

Désillusion du progrès

L’économiste Schumpeter écrivait en 1942 que « le capitalisme crée et détruit ». Il aurait pu en dire de même de la technique. D’une part, ils sont générateurs d’idées, d’emplois et d’une amélioration certaine du niveau de vie. D’autre part, ils ravagent la forêt amazonienne, la démocratie et, à certains niveaux, une certaine vision du vivre-ensemble.

Que ce soit dans un plan de relance, dans un NextGenEU ou dans les élans de solidarité qui ont animé notre pays ces dernières semaines, il est temps que la partie créatrice de l’énonciation schumpetérienne l’emporte sur son "evil twin".

«Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité». Ironiquement, Bezos, Branson et leurs comparses se sont remarquablement approprié cette citation de l’astronaute américain. Il est simplement déplorable que ce «giant leap» se soit fait dans la mauvaise direction. Celle de l’arrogance de l’homme et de la désillusion du progrès.