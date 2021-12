Quand Umicore devient Umi...gore en bourse

Goldman Sachs rétropédale

Rappelons que ce qui a allumé la mèche de ce bâton de dynamite, ce sont les prévisions formulées par Umicore concernant les bénéfices de sa division "energy et surface technolgies" qui intègre les composants pour les batteries électriques. Dans ce secteur, la demande pour les produits à teneur moyenne de nickel, créneau occupé par Umicore, sont délaissés pour ceux avec une teneur plus élevée. Et donc la demande ne suit plus et la croissance anticipée pour 2022 et 2023 ne sera pas au rendez-vous.