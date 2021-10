Racheté par le canadien Prophix, Sigma Conso peut voir grand

Sigma Conso entre dans une nouvelle dimension. Sous l'impulsion de son actionnaire Fortino Capital, le spécialiste des logiciels de gestion financière pour les entreprises avait déjà entrepris une croissance accélérée, s'installant, ces six derniers mois, en Asie et en Allemagne. Aujourd'hui, Sigma entre dans le giron du canadien Prophix. Le montant de l'acquisition n'a pas été révélé.

"Un jour Alok Ajmera, président et CEO de Prophix m'a dit: et si on vous rachetait?"

Les deux acteurs sont actifs dans le même segment de clients et dans les mêmes outils, mais avec une présence géographique différente: Prophix est actif en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Grande-Bretagne et au Danemark. Sigma Conso est actif en Belgique, dans ses pays limitrophes et en Asie (Singapour, Malaisie et Indonésie).