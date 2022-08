Reculer pour mieux santé

L'arrêt d'Amazon Care ne signifie pas la fin des ambitions des géants technologiques dans le secteur de la santé. Mais leur pénétration sera tout autre que celle initialement prévue.

Cela a l’odeur d’un camouflet, cela ressemble à un camouflet, mais ce n’est pas un camouflet. Amazon a annoncé cette semaine l’arrêt de son service de télémédecine, Amazon Care, mettant un coup d’arrêt brutal à un plan ambitieux qui prévoyait de déployer sa plate-forme auprès de "millions" de patients à travers les États-Unis, dans le cadre plus large de son objectif de perturber le secteur américain de la santé.

Dans une note envoyée mercredi au personnel d'Amazon Care, Neil Lindsay, responsable d'Amazon Health Services, a déclaré qu'Amazon Care – qui promettait un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé sur demande, 24 heures sur 24 – n'était pas la bonne "solution à long terme" pour les entreprises auxquelles elle espérait vendre ce service initialement réservé aux employés d’Amazon.

La grande disruption du secteur de santé par l’innovation technologique n’a pas encore réellement eu lieu. Elle reste cosmétique.

La première réaction à la lecture de cette information est de constater que les géants de la Tech ont toutes les peines du monde à pénétrer le secteur de la santé. Annoncé depuis plusieurs années comme leur poule aux œufs d’or, les soins de santé et leurs données très recherchées restent l’apanage des acteurs historiques du secteur, que ce soit aux États-Unis ou chez nous. La grande disruption du secteur par l’innovation technologique n’a pas encore réellement eu lieu. Chez nous, la technologie se limite pour l’instant à ajouter une couche digitale pour la prise de rendez-vous, le suivi médical et dans un avenir proche le remboursement des soins de santé. Aux États-Unis et en Chine, les lignes sont en train de bouger de façon inattendue.

Devenir un incontournable du secteur par le rachat

Une seconde lecture de ce retrait d'Amazon permet de se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’un échec en tant que tel pour l'entreprise américaine, mais bien d’un choix stratégique. L’entreprise basée à Seattle a investi 4 milliards de dollars il y a peu de temps pour s’offrir One Medical, un énorme réseau de prestataires de soins de santé. C’est sa plus grosse acquisition dans le domaine. Amazon a compris, comme d’autres, qu’elle n’arriverait pas à recruter suffisamment de médecins pour son propre service et que la solution la plus simple était de s’emparer d’un réseau de médecin déjà implanté et arrêter les frais du sien, quand bien même ce dernier était annoncé comme révolutionnaire. Car peu importe la disruption et la technologie désormais, Amazon veut juste sa part du gâteau d’un secteur qui se refuse à lui jusqu’ici.

Une tactique déjà observée en Chine. Vous ne le savez probablement pas, mais le réseau social TikTok, ce n’est pas que des vidéos colorées sur des musiques à la mode. L’entreprise derrière TikTok, ByteDance, s’est emparée il y a quelques semaines de la plus grande chaîne d’hôpitaux privés chinois, Amcare Healthcare. Au lieu de s'épuiser à essayer de révolutionner le secteur de l'extérieur, les ByteDance et Amazon préfèrent racheter à coups de milliards des hôpitaux bien physiques ou des réseaux de professionnels de la santé qui ont déjà la confiance de particuliers ou entreprises.