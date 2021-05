Sky-Hero, le spécialiste du drone qui séduit le FBI

Spécialisée dans le développement de drones d'intervention, la start-up Sky-Hero vient de sortir une nouvelle version de son drone Loki. Le FBI et le GIGN sont déjà sous le charme.

Avec sa dizaine de travailleurs installés à Bruxelles et des actionnaires comme la SFPI et le Seeder Fund, l'histoire de Sky-Hero sent bon celle de la start-up prometteuse. L'entreprise qui développe des drones a toutefois déjà dépassé depuis un moment le stade d'entreprise prometteuse. Moins d'une décennie après s'être lancée, ses clients se nomment aujourd'hui le Raid, le GIGN et même le FBI. Dans son activité, difficile de faire mieux. Depuis six ans, la société se concentre sur le marché de niche des drones d'intervention en intérieur. "C'est un environnement très complexe avec des vols parfois sans visibilité dans des espaces étroits, avec un tas d'objets à éviter", détaille Yves Coppye, le patron.

Business réinventé

Initialement, lui et ses deux associés n'avaient pas prévu de se compliquer autant la vie. L'histoire débute en 2013, sur un marché du drone qui vient de naitre. La concurrence chinoise oblige toutefois rapidement la jeune société à se réinventer à plusieurs reprises. L'entreprise passe notamment par le marché des drones de course avant de renoncer une nouvelle fois.

"Nous avons eu l'occasion de présenter notre technologie à des services d'intervention un peu partout en Europe." Yves Coppye Cofondateur de Sky-Hero

La dernière conversion se fera finalement en 2015, en pleine tension terroriste. quand la Division unités spéciales belges contacte le groupe pour une intervention à Verviers. Sky Hero adapte l'un de ses produits. L'intervention sera un succès et le premier pas d'une nouvelle aventure, nommée Loki, un drone qui permet de faire du repérage en milieu hostile." Nous avons continué à travailler au développement avec eux. Au fur et à mesure, nous avons eu l'occasion de présenter notre technologie à d'autres services d'intervention un peu partout en Europe". La consécration arrivera en 2017. "Le FBI cherchait à renouveler son parc de drones. Ils travaillent régulièrement avec les forces allemandes avec qui nous avions un contrat. Ils nous ont donc invités à présenter notre technologie et ont signé pour leurs 56 bureaux", explique fièrement le patron.

"Nous venons de livrer à nouveau le FBI pour l'ensemble de ses bureaux." Alexis Franck Directeur de Sky-Hero

Afin de développer la meilleure technologie, la société s'est notamment associée au géant Parrot, qui est rentré il y a quelques années dans le capital de la société. Du côté des chiffres, Sky-Hero a enregistré l'année dernière 2 millions d'euros de revenus. "Nous sommes désormais à l'équilibre. L'ambition est de rester dans le vert tout en doublant les chiffres en 2021", détaille Alexis Franck, le directeur de Sky-Hero. L'entreprise semble sur la bonne voie pour y arriver. Après plusieurs années de recherche, elle vient de sortir une nouvelle version du drone Loki qui a fait son succès. "Nous venons notamment de livrer à nouveau le FBI pour l'ensemble de ses bureaux", détaille encore Alexis Franck.

Sky-Hero s'est notamment attelé à rendre son appareil encore plus fiable. En parallèle, l'entreprise diversifie peu à peu son offre. "Le responsable tech de chaque colonne d'intervention a sur lui un tas de technologies fonctionnant avec des systèmes de contrôle propres. Nous avons donc travaillé sur une commande pour notre drone, mais aussi adaptée à une série d'autres outils", détaille Alexis Franck.

Nouveaux marchés

En parallèle, l'entreprise compte s'attaquer à d'autres marchés. "La nouvelle version du drone est plus accessible. Cela nous permettra de toucher des marchés moins spécialisés, mais qui aurait un intérêt à faire de la reconnaissance en intérieur. On pense aux armateurs, aux services de douanes ou simplement un commissariat de police", détaille le fondateur. Sky-Hero compte aussi continuer à s'internationaliser. "Il y a encore des marchés que nous n'avons pas attaqués. Notamment au Brésil et au Mexique où le potentiel est au moins aussi intéressant que sur le marché américain", sourit Yves Coppye.

