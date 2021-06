Spacebel va contribuer à la première mission de défense planétaire de l'histoire

La société belge Spacebel participe à la mission européenne Hera, qui doit aller observer la première tentative de modification par la Nasa de la trajectoire d'un astéroïde dans l'espace.

À partir de l'automne prochain s'ouvrira la fenêtre de lancement pour le véhicule spatial Dart de la Nasa, un démonstrateur visant à tester les capacités humaines à dévier un astéroïde. Cette petite sonde d'une demi-tonne est le principal engin de la mission Aida, une collaboration internationale de défense planétaire menée par des scientifiques européens et américains. Il s'agira de la première démonstration de l'utilisation d'un impacteur cinétique en vue de modifier le mouvement d'un astéroïde, dans l'éventualité où l'un d'entre eux pourrait s'avérer dangereux pour la Terre. Dart doit rejoindre en 2022 un astéroïde binaire - Didymos et sa petite lune baptisée Dimorphos - et s'écrasera sur le plus petit des deux corps célestes, afin d'en altérer légèrement la trajectoire orbitale.

Une étude détaillée

La contribution de l'Agence spatiale européenne (ESA) à cette mission sans précédent consistera en l'envoi, en 2024, d'un deuxième véhicule spatial, appelé Hera, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à l'allemand OHB. La sonde européenne, qui devrait arriver auprès des astéroïdes en 2026, sera chargée d'effectuer une étude détaillée post-impact, afin que l'on puisse tirer tous les enseignements de ce projet et le faire aboutir à une technique de défense planétaire efficace.

Hera déploiera les premiers CubeSats européens pour l’espace profond afin d’étudier de près l’astéroïde.

Hera fera la démonstration de plusieurs technologies innovantes telles que la navigation autonome autour de l'astéroïde - à l'instar des voitures modernes sans conducteur - et recueillera des données scientifiques cruciales, afin d'aider les scientifiques et futurs concepteurs de missions à mieux comprendre la composition et la structure des astéroïdes. Hera déploiera également les premiers CubeSats (des satellites miniatures constitués à partir de boites de 10 cm2) européens pour l’espace profond, afin d’étudier de près l’astéroïde. L'impact de la sonde américaine modifiera la vitesse de la petite lune dans son orbite autour du corps principal d'une fraction d'un pour-cent seulement. Mais cela changera la période orbitale de ce corps secondaire de plusieurs minutes, suffisamment pour être observée et mesurée par les instruments de Hera, qui effectuera également une cartographie scientifique visuelle haute résolution, laser et radio de Dimorphos.

Une entreprise spatiale belge, Spacebel, est fortement impliquée dans la mission européenne. Elle est chargée du système logiciel du vaisseau spatial. Ce logiciel de vol, appelé logiciel central, assure en temps réel les fonctions de la plateforme satellitaire et des instruments couvrant la gestion des instructions opérationnelles et des mesures, le traitement des données, ainsi que le contrôle des communications, tant avec les deux CubeSats qu'avec la Terre. La société belge développe également une validation logicielle basée sur un simulateur qui facilitera la conception des équipements, permettra les tests système et servira pendant la phase opérationnelle. Enfin, au niveau du segment sol, Spacebel est responsable du développement du centre d'opérations de la mission CubeSat, situé à Redu.

Vue en plein écran Hera ira observer l'impact de la sonde de la Nasa. ©ESA

