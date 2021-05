Tesla pourrait construire une usine en Russie, dixit Elon Musk

"Je pense que nous sommes proches d'établir une présence de Tesla en Russie , et je pense que ce serait formidable", a notamment indiqué Musk, qui s'exprimait via un lien vidéo. "Au fil du temps, nous chercherons à avoir des usines dans d'autres parties du monde , potentiellement en Russie à un moment donné."

Surprise

La Russie serait un choix surprenant pour Tesla . L'année dernière, moins de 5.300 véhicules électriques d'occasion et 700 véhicules neufs ont été achetés dans le pays, selon le cabinet d'études Autostat.

La part des voitures particulières électriques en Russie est inférieure à 0,2% , a expliqué Evgeny Tyrtov, un analyste de Vygon Consulting, à Bloomberg. Les commentaires de Musk ne sont, cependant, pas la première indication que Tesla voit un certain potentiel sur le marché.

Plus de dialogue

S’éloignant quelque peu de ses sujets de prédilections, le patron de Tesla a également appelé à plus de dialogue entre Moscou et Washington. La conférence marquait, notamment, les premiers efforts de la Russie afin de raviver la "Knowledge Society" , ou "la société de la connaissance" en français, une organisation éducative de l'ère soviétique.

"Il y a beaucoup de talent, d'énergie et de Russie", a souligné Elon Musk. "Espérons que cette énergie se poursuive à l'avenir, et je voudrais juste encourager fortement les gens à s'efforcer de rendre l'avenir meilleur que le passé et à être optimiste pour l'avenir."