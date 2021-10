Un et un font Deuse

Mais l'expérience n'a qu'un temps. D'une part, les éditeurs coréens récupèrent les droits internationaux et d'autres acteurs s'intéressent à ce marché. Notamment un ancien de Google, qui rachètera leur plateforme Webtoon.live. "Quand je vois le trafic actuel, sans doute, avons-nous vendu un peu tôt... Mais nous étions assez inexpérimentés et peu outillés pour en tirer une meilleure rentabilité. Si des incubateurs, comme le Venture Lab, avaient existé, nous aurions pu être mieux accompagnés", estime Deuse.

Croissance réfléchie

Aujourd'hui la SRL emploie plus de 20 personnes pour un chiffre d'affaires qui atteindra 1,5 million pour l'exercice 2021-22. "Durant le Covid, nous nous sommes fait fort de ne mettre personne au chômage. Je me suis focalisé sur le commercial, pour récupérer les clients qui reportaient leurs projets", poursuit Maxime Deuse. "On continue à engager et à grandir, sans doute pas sur un rythme proactif. Mais tout en privilégiant la qualité du travail en interne et en externe."