Un nombre croissant de sociétés victimes de cyberattaques

De plus en plus de sociétés sont touchés par des rançongiciels. La cybersécurité devient un problème mondial.

L'attaque de rançongiciels est la dernière d'une série cyberattaques dévastratrices ces derniers mois, faisant de la cybersécurité un problème de sécurité nationale de plus en plus pressant pour l'administration Biden. Lors d'un sommet le 16 juin, Joe Biden a averti le président russe Poutine que 16 types d'infrastructures critiques – dont l'alimentation et l'agriculture, les services d'urgence et les soins de santé – étaient interdits aux futures attaques. On ne sait pas encore si les victimes américaines de la dernière attaque de rançongiciel appartenaient à ces secteurs.