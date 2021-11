Un projet de la PME wallonne Oscars retenu par l'Agence spatiale européenne

Le projet en question permettra d'améliorer les opérations et la sécurité de tous les mouvements d'avions et de véhicules au sein de l'aéroport international de Hamad, au Qatar.

L'entreprise wallonne Oscars, spécialisée dans la gestion et la valorisation des données géographiques des entreprises, a décroché un contrat avec l'Agence spatiale européenne pour un démonstrateur faisant appel à des technologies spatiales à l'aéroport international de Hamad au Qatar, signale-t-elle dimanche. Les technologies satellitaires et les données fournies à la solution logicielle de la PME devraient améliorer les opérations et la sécurité de tous les mouvements d'avions et de véhicules sur l'aéroport qatari.

Il y a quelques mois, l'ESA avait lancé un appel à projets dans la thématique "Smart Airport". Oscars a, dans un premier temps, mené avec succès une étude de faisabilité avant d'être récemment autorisé à poursuivre l'implémentation de son concept de service dans le cadre d'un projet de démonstration co-financé à 50% par l'Agence spatiale.

Pour Olivier Dubois, CEO de l'entreprise wallonne, ce démonstrateur peut modifier en profondeur les opérations côté piste. Les flux de données en provenance de sources différentes (véhicules au sol, catering, camions qui mettent le carburant à bord, transport des bagages, etc.) seront en effet optimisés.

"En fluidifiant les opérations, nous dégagerons des gains de productivité pour l'aéroport et ses utilisateurs." Olivier Dubois CEO d'Oscars

"Au cœur d'un marché complexe et d'un secteur compétitif, la collaboration et le partage des données entre l'aéroport, les compagnies aériennes et les manutentionnaires nous permettront de fournir des prévisions pour les départs des avions, d'alerter proactivement quand des retards apparaîtront. En fluidifiant les opérations, nous dégagerons des gains de productivité pour l'aéroport et ses utilisateurs", espère-t-il.

Solution transposable

Le service fourni par Oscars s'appuiera sur les données d'observation de la Terre fournies par le programme européen Copernicus pour construire une carte de l'aéroport à haute résolution, et sur les informations de positionnement par satellite (Galileo et EGNOS) pour permettre une localisation précise et fiable de tous les véhicules et avions présents sur les pistes, les parkings, les routes et les aires de manœuvre, détaille Oscars.