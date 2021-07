Un tournant stratégique en vue pour Barco?

À mettre dans la colonne des plus, les commandes affichaient une progression de 17% et l’ ebitda s’est révélé conforme aux attentes. Les prévisions pour l’ensemble de l’année, quant à elles, se voulaient résolument optimistes.

Chute du titre

Mouvements stratégiques?

Rappelons que le tandem Charles Beauduin, principal actionnaire de Barco, et An Steegen (ex-Umicore) va diriger Barco dès début septembre. "Il y a de plus en plus de spéculations sur le fait que M. Beauduin combinerait au final Barco avec Van de Wiele, la société qu’il contrôle." Cette dernière est active dans les applications pour l’industrie textile.