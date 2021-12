Une guirlande en panne sur le sapin de Barco

Ce fut encore le cas mardi soir avec Barco . Le spécialiste des technologies de l’image a en effet prévenu que la hausse des prix des composants, l’augmentation des tarifs du transport et celle des coûts logistiques auront un impact négatif sur l’ebitda qui devrait se situer entre 56 et 60 millions d’euros alors que le consensus tablait sur un chiffre de 67,7 millions d’euros comme le rappelle Guy Sips de KBC Securities ("conserver" ; 22 euros).

Ce mercredi matin et, comme il se doit dans de telles circonstances, l’action a été sanctionnée dévissant de 8% en début de séance.

Targets baissés

"Pas vraiment un cadeau de Noël classique" ironise Kris Kippers de Degroof Petercam . Il constate que la nouvelle guidance signifie une marge de 7 à 7,5% alors que le marché anticipait un pourcentage de 8,4%. Il a donc revu à la baisse ses prévisions d’ebitda pour 2021 et 2022 et, dans la foulée, a rogné son objectif de cours de 2,5 euros pour le faire passer à 22 euros .

L’analyste reste toutefois à l’achat sur la valeur. "Nous estimons que Barco devrait bénéficier d'un retour au travail dans les bureaux avec son système Clickshare et d'une demande croissante pour le divertissement, où il continue à gagner des parts" souligne Kippers.

Chez Kepler Cheuvreux, on a également comprimé ses prévisions et l’objectif de cours a subi exactement la même modification que celle opérée par Degroof Petercam. "Nous continuons à considérer Barco comme une entreprise en phase finale de redressement, même si celui-ci prendra plus de temps que prévu".