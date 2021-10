Une nouvelle licorne pointe le bout de son nez en Wallonie

Portant sa valorisation à plus d'un milliard de dollars - et lui octroyant le statut de "licorne" dans la foulée -, l'opération démontre la pertinence d'un secteur en plein essor , et ce, même pour un acteur de taille relativement modeste avec sa vingtaine de millions de dollars de chiffre d'affaires pour 250 employés environ. Mais elle renvoie aussi et surtout à une success story bien de chez nous , du nom d'I-Care.

En effet, et ce n'est presque plus un secret pour personne sur le marché, le Dr. House montois des machines industrielles prépare depuis de longs mois maintenant une opération d'une envergure équivalente .

De quoi poser la question: avec sa taille deux fois plus importante qu'Augury, la pépite de Fabrice Brion (CEO) et Arnaud Stievenart, spécialisée dans la maintenance prédictive et entreprise de l'année 2020, pourrait-elle espérer également rejoindre le club très fermé des licornes? Et ce, depuis sa Wallonie natale - qui ne compte qu'Odoo à ce rang. Si l'on venait à lui appliquer le même multiple que son homologue et concurrent israelo-américain, la réponse semble aujourd'hui pencher vers l'affirmative.