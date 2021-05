Va-et-vient actionnarial pour les cartes de fidélité digitales de Joyn

BNP Paribas Fortis fait son entrée au capital de Joyn, dont Mediahuis sort. Objectif? Soutenir un renforcement en Wallonie et dans les pays voisins.

Nouvel actionnaire pour Joyn . Le spécialiste de la digitalisation des cartes de fidélité aux quelque 7.500 commerçants et près de deux millions d'utilisateurs actifs accueille en effet BNP Paribas Fortis à son bord.

La banque détiendra désormais un tiers de la société. Objectif? Soutenir son développement, notamment en Wallonie où elle est moins présente qu'en Flandre. Elle a aussi récemment commencé à démarcher les marchés français et allemand, tout comme les Pays-Bas où la concurrence est rude.

La société avait déjà bénéficié en avril de l'année dernière d'un appui de 2,8 millions d'euros de la part de KBC et ING. Cette opération était elle-même venue compléter une première levée de fonds de 2 millions intervenue en 2017, à laquelle le duo avait participé aux côtés de Mediahuis (De Standaard, Nieuwsblad...) et du fondateur et ex-CEO de Mobile Vikings, Frank Bekkers.