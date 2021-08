Vincent Pilette (NortonLifeLock): "La sécurité en ligne devrait être un droit"

Le Belge Vincent Pilette est le nouveau grand patron du géant de la cybersécurité NortonLifeLock. Entretien avec cet "ingeco" de l'UCLouvain qui a fait carrière dans la Silicon Valley californienne.

Après le rachat d'Avast pour plus de 8 milliards, NortonLifeLock (ex-Symantec) est devenu un géant mondial de la cybersécurité. À sa tête, un Belge, Vincent Pilette, qui a fait carrière dans la Silicon Valley californienne. De stagiaire chez HP à CEO d'un groupe de 4.000 personnes, Vincent Pilette a brûlé les étapes au culot pour être aujourd'hui au sommet de la pyramide. Entretien avec le nouveau patron de la cybersécurité mondiale.

Vous êtes à la tête d’un géant de la cybersécurité. Un secteur qui a bien évolué depuis l’âge d’or des antivirus. Qu’est-ce qui a changé ?

La sécurité en ligne des consommateurs a beaucoup évolué au cours des dernières années. Elle était centrée sur les outils connectés, et maintenant le focus est sur la vie digitale des consommateurs. Avec la pandémie, tout s’est accéléré, car beaucoup d’activités ont migré vers le monde numérique. On est passé d’un logiciel qu’on télécharge à une plateforme de sécurité à laquelle on s’abonne.

Cette gigantesque plateforme à laquelle vos utilisateurs s’abonnent doit maintenant gérer la sécurité de centaines de millions de personnes. Est-ce un avantage ou une faiblesse?

L’avantage d’une plateforme, c’est que plus elle compte d’utilisateurs, mieux elle les protège. Plus il y a de données protégées, plus il y a de contrôle et de protection sur les données. C’est comme cela qu’un utilisateur peut être reconnu dans un espace numérique sans devoir utiliser son mot de passe tout en étant protégé.

Rassembler les utilisateurs de NortonLifeLock et Avast sur une seule plateforme de sécurité va permettre une économie d’échelle. Norton se concentrait surtout sur l’identité digitale et le fait de donner le contrôle au consommateur dans l’espace numérique. Avast est plus sur l’aspect éthique et "privacy" qui est plus poussé en Europe. La combinaison des deux, c’est une plus-value. Quand on peut analyser les données à risque, non plus de 80 millions, mais de 500 millions d’utilisateurs, la qualité et la pertinence des analyses qui en découlent vont être beaucoup plus élevées.

N’y a-t-il pas une redondance entre certains outils des deux entreprises ?

Il y a de la redondance de certaines activités. On va pouvoir les éliminer et réinvestir dans de nouvelles technologies de sécurité comme l’Intelligence artificielle.

Quelles sont les nouvelles technologies utiles à la cybersécurité ?

La criminalité continue d’évoluer chaque jour. Aujourd’hui, un hacker peut vous appeler et se faire passer pour votre patron avec une voix identique pour vous faire effectuer un virement. De l'autre côté, l’Intelligence artificielle est, par exemple, utilisée pour reconnaître une situation critique de sécurité avant qu’elle n’arrive, mais nous n'en sommes qu’aux balbutiements. Pareil pour la blockchain qui a un potentiel fantastique dans notre secteur, mais qui est encore au stade de l’exploratoire. Il reste tout à faire dans la cybersécurité.

"Rien ne m’a été offert dans ma carrière. Il faut être prêt à prendre des risques et à sacrifier certaines choses."

Comment protéger efficacement le consommateur en ligne en 2021 ?

La clef, ce sont les données. Pour pouvoir protéger un consommateur dans le cloud, il faut avoir accès à une énorme quantité de données. Il le faut pour parvenir à identifier les situations à risque, par exemple. Chaque seconde, il y a des milliards de données analysées pour aider à garantir la sécurité des consommateurs.

Trouvez-vous normal qu’il faille payer pour assurer sa sécurité en ligne ?

Non, ce n’est pas normal. Il faudrait un service minimum de sécurité et faire de la sécurité en ligne un droit. Cela pourrait être financé par les services payants additionnels qui sont proposés. Nous allons d’ailleurs continuer avec le modèle freemium d’Avast qui permet à chacun de bénéficier d’un minimum de sécurité.

Il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle cyberattaque fasse la une des journaux. Comment expliquez-vous cette accélération de la cybercriminalité ?

Nous assistons une accélération des attaques, car la pénétration de la technologie dans nos vies s’est accélérée pendant la pandémie. L’exposition des données est donc plus importante. L’espace pour les cybercriminels s’est étendu. Avec le darkweb, c'est un marché souterrain de revente de données qui s'est développé. Si je veux devenir un cybercriminel demain, je le peux, sans même savoir coder. Il me suffit d’aller dans le darkweb pour acheter les outils pour le faire, je vole les données et les revends ensuite. Je peux avoir un faux passeport en 5 minutes pour 50 dollars sur le darkweb.

Comment un Belge se retrouve-t-il à la tête d’un groupe mondial dans la Silicon Valley avec 4.000 employés?

J’ai toujours été fasciné par les États-Unis, je n’avais pas beaucoup voyagé étant enfant. En 1995, j’étudiais à l’UCL et j’ai eu la chance de faire un échange à Berkeley. C’était à l’époque l’IPO de NetScape. J’ai senti une effervescence et une électricité dans l’air; je ne voulais qu’une chose, c’était revenir. J’ai renoncé à un emploi à Londres pour entrer chez HP en espérant être muté aux États-Unis. Ça n’a pas fonctionné comme prévu, alors j’ai pris tous mes jours de congé, je suis venu ici chez HP, je me suis installé dans un coin et j’ai tout fait pour qu’on m’engage et ça a marché.

Ensuite, vous avez fait une ascension fulgurante en devenant le CFO de grandes entreprises technologiques…

Je voulais devenir le CFO de HP. J’ai compris que cela me prendrait 10 ans, alors j’ai sauté sur l’occasion de devenir le CFO de EFI (Electronics For Imaging, spécialisé dans l'impression digitale, NDLR) qui est devenu une belle success-story ici. Ça m’a permis d’investir dans Logitech et de rencontrer son CEO. La suite, c’est une "bromance" qui a duré plus de 6 ans.

Et aujourd’hui, vous êtes le CEO de Norton. C'était votre l’objectif en arrivant chez Symantec?

Pas du tout. Je ne me suis jamais imaginé devenir CEO. Je voulais être CFO, car je voulais être responsable de la destinée de l’entreprise. Je voulais avoir la capacité d’assumer les responsabilités. Sauf que j’ai proposé de vendre la division entreprise et de se concentrer uniquement sur les consommateurs, ce que nous avons fait. Le "board" m'a ensuite proposé le poste de CEO. J’ai d’abord refusé, et puis ils ont été plus fins en me demandant simplement de terminer le projet et la stratégie que j’avais élaborés. J'ai accepté, et voilà comment je suis devenu CEO sans le vouloir.

"J’ai proposé de vendre la division entreprise et de se concentrer uniquement chez les consommateurs, ce que nous avons fait."

Quel est le secret pour faire carrière aux USA quand on vient de la petite Belgique?

Il faut y aller au culot. Rien ne m’a été offert dans ma carrière. Il faut être prêt à prendre des risques et à sacrifier certaines choses. Il faut surtout savoir répondre quand on vous dit non.