Xiaomi lancera sa production de masse de véhicules électriques pour début 2024

En mars de cette année, Xiaomi avait annoncé son incursion sur le marché de la voiture électrique et avait révélé ses intentions d'investir 10 milliards de dollars dans cette activité sur une période de 10 ans . En septembre, la marque de véhicule électrique Xiaomi EV, Inc avait été officiellement enregistrée.

La première usine de Xiaomi EV sera basée dans la banlieue pékinoise de Yizhuang. La marque est dirigée par Lei Jun, fondateur de Xiaomi. "La sortie d'une voiture électrique n'est pas un coup de pub", a réagi le CEO. "Il se trouve que les voitures, qui étaient des moyens de transport ordinaires, sont devenues des appareils intelligents et technologiques. L'avènement de la voiture électrique est une nouvelle étape dans la construction de son propre écosystème , où tout est axé sur le confort et l'amélioration de l'expérience utilisateur."

La course pour dominer le marché chinois des véhicules électriques s'intensifie, avec non seulement Xiaomi mais d'autres marques comme le moteur de recherche Baidu qui a également annoncé une société autonome de véhicules électriques en janvier et nommé un CEO par la suite.