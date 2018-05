13.000 emplois supprimés par BT

L'opérateur télécoms britannique BT , ex-British Telecom, supprime 13.000 postes. Des postes de cadres et dans les services administratifs. Ce plan de suppression d'emplois, étalé sur trois ans, vise à "simplifier le modèle opérationnel de BT". Dans la foulée, le plus gros opérateur britannique va créer 6.000 jobs, dans les service aux clients et l'ingénierie.