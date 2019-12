13,2 millions d'euros d'amende pour les opérateurs télécoms néerlandais

Abonnement pas vraiment illimité

T-Mobile est le plus impacté avec une amende à payer de 3,9 millions d’euros. Suivent ensuite KPN, Vodafone et Tele2 avec des sanctions respectives de 3,5 millions, 3,1 millions et 2,7 millions. Les montants élevés et variables s’expliquent par la politique mise en place depuis peu par l’AMC. Elle a désormais la possibilité d’infliger des amendes dont le montant représente 1% du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée.