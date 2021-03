3,5 millions d'euros pour la connexion parfaite de Tessares

La spin-off vient de lever 3,5 millions d'euros. Elle espère commencer rapidement à commercialiser sa technologie qui combine le meilleur du wifi et du réseau cellulaire.

Avant même que l'on parle quotidiennement du Covid, le sujet était déjà de haute importance pour bon nombre de Belges. Avec la généralisation du télétravail, il est devenu encore un peu plus crucial. Disposer d'une excellente connexion, partout et tout le temps, est aujourd'hui devenu la norme. Rares sont toutefois ceux à n'avoir jamais subi les caprices d'un wifi un peu grognon au milieu d'une réunion Teams.

Le problème agace. Mais pas tout le monde. Chez Tessares, Il est même devenu le cœur de son activité. Depuis 2015, cette spin-off de l'UCLouvain cherche la meilleure solution pour disposer constamment d'une connexion optimale. Sur papier, la solution trouvée est assez simple: tirer le meilleur des différents moyens de connexion plutôt que de systématiquement les faire fonctionner indépendamment.

"L'idée est donc de basculer du wifi à l'utilisation des données, sans coupure, à chaque fois que cela permet d'améliorer la connexion", explique Denis Périquet, le CEO et cofondateur de Tessares. "Quand c'est nécessaire, il est également possible de combiner les deux réseaux en même temps." Pour ce qui est de la connexion cellulaire, Tessares s'est d'abord penché sur l'utilisation de la 4G, avant de rapidement élargir son champ d'action à la 5G.

Du projet pilote à la commercialisation

L'entreprise teste actuellement sa technologie sur plusieurs projets pilotes. Grâce à une levée de fonds de 3,5 millions d'euros tout juste bouclée, Tessares devrait vite passer à l'étape suivante. L'opération a été réalisée auprès de Proximus, VIVES (le fonds d'investissement de l'UCLouvain) et la SRIW, soit les trois investisseurs initiaux. En parallèle, deux nouveaux investisseurs entrent dans la danse. Sagemcom d'une part et surtout l'EIC Fund, le fonds d'investissement du Conseil européen de l'innovation, de l'autre.

"En cherchant à connecter automatiquement les utilisateurs aux réseaux wifi disponibles, on peut sensiblement soulager le réseau." Denis Périquet CEO de Tessares

Tessares est visiblement plutôt apprécié du côté européen puisque la société a déjà pu bénéficier d'un autre coup de pouce financier il y a un an. "Nous avions alors reçu un subside d'un million d'euros pour développer l'aspect recherche", confie encore le responsable. L'argent frais permettra notamment à la société de préparer la mise sur le marché officielle de son offre. "Nous sommes actuellement 24 dans la société. Nous devrions engager d'ici la fin de l'année une petite dizaine de personnes pour compléter l'équipe", explique encore le patron.

1 million d'euros Il y a un an déjà, Tessares a obtenu un subside d'un million d'euros de la part de l'Europe pour poursuivre ses recherches.

Tessares a pour ambition de signer ses premiers contrats dès 2022. Pour son déploiement, l'entreprise compte forcément largement sur le continent européen. "On espère pouvoir rapidement convaincre les opérateurs avec lesquels nous avons fait les projets pilotes. Nous sommes également en négociation avec un très gros opérateur du continent", assure Denis Périquet.

En parallèle, la spin-off compte également sur le marché américain, particulièrement intéressé par le genre de solutions proposé par Tessares. "Nous avons eu, là-bas aussi, des projets en phase pilote. Le marché américain est très intéressant. Beaucoup d'opérateurs MVNO (ne disposant pas de leur propre réseau, NDLR) proposent aux États-Unis des abonnements sans aucune limite de téléchargement. Cela a tendance à charger toujours plus le réseau. En cherchant à connecter automatiquement les utilisateurs aux réseaux wifi disponibles, on peut sensiblement soulager le réseau, sans même que le client ne s'en rende compte", affirme encore le responsable.

L'Asie dans un second temps

Quitte à lorgner l'autre bout de la Terre, Tessares se verrait bien aussi attaquer le marché asiatique. L'entreprise y a d'ailleurs une première expérience datant de 2019 via une phase de test avec Korea Telecom. "À l'époque, cette collaboration nous avait permis d'obtenir une belle visibilité et nous avait amené les premiers contacts aux États-Unis. Le marché asiatique est toutefois plus complexe. Nous nous y intéresserons après l'Europe et l'Amérique", indique Denis Périquet.

"La collaboration avec Korea Telecom nous avait permis d'obtenir une belle visibilité et nous avait amené les premiers contacts aux États-Unis." Denis Périquet CEO de Tessares

La levée de fonds et l'arrivée de nouveaux partenaires ont également modifié la composition du conseil d'administration. Du côté des changements, l'entreprise se passera notamment de Matteo Gatta, représentant jusqu'ici Proximus mais n'étant plus en mesure de suivre l'entreprise, en raison de sa nomination récente à la tête de la filiale BICS. Il est remplacé par Wim Bouckenooghe. L'entreprise a aussi profité du chamboulement dans son CA pour accueillir Pierre De Muelenaere, entrepreneur et conseiller bien connu dans le domaine de l'innovation.