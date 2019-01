"7 milliards de bénéfices et un salaire de 937.000 euros, c'est là qu'est l'argent!"

Les réactions aux rumeurs de pertes d'emplois chez Proximus ne se sont pas faites attendre. Le PTB tire à boulets rouges sur la politique du gouvernement et le mouvement de privatisation.

Les rumeurs de suppression massive d'emplois chez Proximus à peine énoncées et très vite la "machine à réactions" se met en marche.

La première à s'exprimer fut Karine Lalieux . La présidente (PS) de la commission de l'Infrastructure à la Chambre a annoncé sur Twitter son souhait d'inviter "au plus vite les syndicats et la CEO de Proximus" Dominique Leroy pour un débat sur la situation dans l'entreprise. Elle soumettra la proposition aux membres de la commission.

Dans un communiqué, le groupe Ecolo-Groen a d'ores et déjà indiqué qu'il était favorable à ces auditions. "Un tel plan de licenciement est tout à fait incompréhensible pour une entreprise publique bénéficiaire. Il est dès lors important que la direction de Proximus vienne s'expliquer en urgence devant les parlementaires et que toutes les options soient envisagées afin d'éviter un tel plan social", a commenté le député Ecolo Gilles Vanden Burre. "L'État étant actionnaire majoritaire, le parlement dispose de leviers importants dans ce dossier et il doit s'en saisir."